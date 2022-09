Kankava? To je skala, hovorí po zápase so Slovanom jediný odchovanec Branču

„Proti Slovanu sme nastupovali s malou dušičkou, ale určite sme ho chceli potrápiť. Myslím, že sa nám to aj podarilo, veď do zápasu sme dali všetko,“ začal 19-ročný Brančan, ktorý odohral vlaňajšiu sezónu za druholigový dorast ČFK Nitra.

„Lukáš Pauschek mi dal pocítiť, čo je to hrať proti profesionálom. Má rýchlosť i silu, no musím povedať, že hral čisto a férovo. Hrať takýto zápas bolo pre mňa veľkým zážitkom, veľmi si vážim, že som v ňom mohol nastúpiť.

Pri otázke na dva ostrejšie súboje s Jabom Kankavom mladý ofenzívny hráč zbystril. „Kankava nie je človek z mäsa a kostí, Kankava je skala,“ s rešpektom uznal kvality legionára z Gruzínska, ktorého prácu v strede poľa zvykne vyzdvihnúť aj samotný tréner Slovana Vladimír Weiss st.

Na pohárový súboj v Branči sa Sportnet spýtal aj Lukáša Pauscheka. „Po predchádzajúcich stretnutiach sme sa chceli dostať do streleckej pohody, čo sa nám úplne nepodarilo, no podstatné je, že v domácom pohári ideme ďalej. Áno, priznávam, že prvý gól sme strelili trochu neskoro, no o nejakej zvýšenej nervozite by som nehovoril.“