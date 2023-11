Debut v 16 rokoch? Nie je to normálne. Bývalý hráč Barcelony kritizuje trend mladých hráčov

BRATISLAVA. Niekdajší futbalový útočník Bojan Krkič zastáva názor, že deti začínajúce s futbalom a pôsobiace v mládežníckych akadémiách jednotlivých klubov by si mali za svoje vzory brať skôr hráčov ako útočník Joselu než hviezdy ako Lionel Messi.

Podľa webu football-espana.net sa Krkičovi nepáči "zrýchľovanie" procesu vývoja hráčov a poukázal na to, že napríklad Lamine Yamal sa do kádra FC Barcelona dostal v pätnástich, Gavi v šestnástich a Pedri v sedemnástich rokoch.



Krkič to tvrdí napriek tomu, že sám debutoval v A-mužstve barcelonského klubu v podobnom veku, mal vtedy 17 rokov a 19 dní.