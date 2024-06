Belgicko už nie je tím dôchodcov. Má talent, identitu a po zmene trénera neprehralo

BRATISLAVA. Nečakaná otočka Hala Robsona-Kanua, hlavička Samuela Umtitiho či technická strela Lorenza Insigneho spoza pokutového územia.

Tieto momenty sa zapísali do histórie belgického futbalu v negatívnom zmysle. V konečnom dôsledku rozhodli o tom, že výnimočná generácia hráčov okolo Edena Hazarda má vo svojej zbierke "len" bronzovú medailu z MS 2018.

Od septembra 2018 do februára 2022 boli Belgičania nepretržite na čele rebríčka FIFA, no ich najväčší futbalový úspech sa naďalej datuje do roku 1980, keď vo finále majstrovstiev Európy podľahli Západnému Nemecku 1:2.