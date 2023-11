Kodaň má osud vo vlastných rukách. Falk: Jeden z najlepších výkonov v histórii klubu

V druhom sme mohli menej strácať loptu, viac ju podržať. Ak sa pozriete na naše oba zápasy s Bayernom, tak súper mal síce častejšie loptu na kopačkách, no boli to úplne vyrovnané duely z hľadiska počtu šancí.

"Urobili sme presne to, čo sme mali, aby sme tu získali body. Snažili sme sa hrať našu hru a v prvom polčase nám to aj vychádzalo.

Tento moment pripomenul kontroverznú situáciu v utorkovom šlágri F-skupiny, kde pri podobnom kontakte s loptou u obrancu Newcastlu Valentina Livramenta nariadil poľský rozhodca Szymon Marciniak po konzultácii s VAR pokutový kop v prospech domáceho Paríža St. Germain.

Kylian Mbappe ho premenil a zachránil pre francúzskeho majstra bod. Útočník Bayernu Thomas Müller upozornil na nejednotnosť vo verdiktoch VAR.

"Nie som priateľ tohto pravidla, no keď to porovnáte so včerajškom, je to čudné. Tí, čo určujú pravidlá, sa snažia, aby sa hranie rukou v šestnástke posudzovalo objektívne, no sami vidíte, čo sa deje," povedal pre DAZN.