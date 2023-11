ONLINE: Bayern Mníchov - FC Kodaň dnes (Liga majstrov, skupina A, LIVE)

Bayern Mníchov



Hráči Bayernu majú na svojom konte 12 bodov a majú istý postup zo skupiny a rovnako aj prvé miesto. V dnešnom zápase sú domáci jasným favoritom a očakáva sa ich pohodlný trojbodový zápis. Uvidíme však ako to bude vyzerať na ihrisku.



FC Kodaň



Hostia sa nachádzajú zatiaľ na druhej postupovej priečke so ziskom 4 bodov. V poslednom zápase dokázali na svojom ihrisku zdolať Manchester United 4:3. Hostia však kožu lacno nepredajú a určite budú bojovať. V tomto zápase môžu len prekvapiť. Uvidíme či sa im to podarí.