Tréner Barcelony rozkopal banner, útočil na rozhodcu: Bol hrozný, zabil zápas, tvrdí

Xavi: Rozhodca bol veľmi zlý, katastrofa

V druhom polčase od hnevu rozkopal banner, ktorý oddeľuje kamery, a rumunský rozhodca István Kovács mu dal červenú kartu. Po zápase si Xavi na trávniku počkal arbitra a slovne naňho útočil.

„Povedal som rozhodcovi, že bol veľmi zlý, že to bola katastrofa. Zabilo to zápas. Nerád hovorím o rozhodcoch, ale musíme to povedať, nemôžeme mlčať,“ pokračoval Xavi.

Barcelončanom tiekli nervy, cítili krivdu.

„Myslím si, že sme si zaslúžili vyhrať tento zápas, boli sme sústredení,“ vravel pre Movistar Plus útočník Paríža Ousmane Dembélé.

V úvode zápasu mu nevyšla finta, pošmykol sa na lopte a nešikovne padol. Fanúšikovia Barcelony na to reagovali škodoradostným smiechom.