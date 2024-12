Utrpenie vystriedalo štastie. Simeone trafil striedania a Atletico umlčalo Barcelonu

Zverenci Diega Simeoneho zavŕšili obrat na Estadi Olimpic Lluis Companys, na úvodný gól Pedriho z 30. minúty odpovedal po prestávke Rodrigo de Paul po hodine hry. Bolo to len chvíľu po tom, ako bol domáci Raphinha len pár centimetrov od zvýšenia na 2:0. Jeho strela však skončila na brvne.

"Nebudem klamať, som neuveriteľne šťastný. Tím trpel, Barcelona hrá veľmi dobre, neustále útočí. Ale my sme odohrali skvelý zápas v defenzíve, predovšetkým Oblak. To nám umožnilo prežiť," povedal Simeone pre španielske médiá.

Atletico tak pokračuje vo svojej pozoruhodnej víťaznej jazde. Dosiahlo siedme po sebe idúce ligové víťazstvo a dvanáste vo všetkých súťažiach. Bolo to zároveň ich prvé víťazstvo v Barcelone pod vedením Simeoneho a prvé od roku 2006.

"Veľmi ťažká prehra, naozaj. Mali sme šance uzavrieť zápas a keď to neurobíte, stane sa to, čo sa stalo. Musíme byť viac pripravení. Prehra je dosť ťažká," konštatoval Pedri.

Barca triumfovala iba raz v siedmich uplynulých ligových zápasoch, pričom v štyroch z nich prehrala, vrátane troch domácich. Atletico vedie ligu so 41 bodmi a má pred Kataláncami náskok tri body, tretí Real Madrid mal v nedeľu zápas k dobru so Sevillou.

"Myslím si, že sme odohrali skvelý zápas. V prvom polčase sme mali skvelé príležitosti. Som veľmi hrdý na tím, ale som smutný z výsledku. Atletico je skúsený tím. Počas prestávky sa nevzdáme, vrátime sa silní. Mužstvo ukazuje, že má na to strieľať viac gólov. Stratili sme veľa bodov, ale v kabíne je dobrá nálada a každý chce na sebe pracovať."

Z triumfu sa tešili aj hráči Malorky. Na ihrisku Getafe zvíťazili 1:0 a na konte majú 30 bodov. To im zabezpečuje 5. miesto v priebežnej tabuľke, čo znamená priamy postup do skupinovej fázy Európskej ligy.

V sobotnom dueli odchytal slovenský brankár Dominik Greif celý zápas, jeho spoluhráč v obrane Martin Valjent odohral tiež plnú minutáž.

"Do zápasu vstúpili lepšie domáci, nás podržal zákrokmi Dominik Greif. Potom sme vyrovnali hru, bol to veľmi vyrovnaný zápas. Je to dôležité víťazstvo. Sme veľmi radi, že sme získali 30 bodov," povedal pre denník Marca tréner RCD Jagoba Arrasate.