Banskej Bystrici sa zranili dve opory tímu, ViOn to využil na zisk prvého jarného bodu

"Bol to ťažký zápas. ViOn je nepríjemný, napriek tomu, že ešte v tejto sezóne nevyhral. Každý zápas v lige je vyrovnaný. My sme chceli vyhrať, no nehrali sme náš futbal.

Zranili sa nám dvaja hráči, no máme ďalších, ktorí sú produktívni, ale góly nedali. Mrzí ma, že sa to nepodarilo ani mne," hodnotil remízu krajný stredopoliar Banskej Bystrice Timotej Záhumenský.

Ten mal v prvom polčase dve šance a v druhom sa dostával do tretej, ktorú prerušil hvizd rozhodcu:

"Pri mojej prvej šanci som tam dobiehal, trafil som to z voleja a, bohužiaľ, neprešlo to do vnútra. Pri druhej som dal jasličky obrancovi a chcel som to dať na prvú žrď po zemi, no brankár mi to vystihol.

V druhom polčase som sa ocitol za obranou hostí, hodil som si loptu, ale súperov hráč to do mňa napálil a rozhodca to nezapískal. Pričom ak by do mňa nenapálil, pokračoval by som v hre. Nuž, už sa s tým už nedá nič robiť."