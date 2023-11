Marcelli nahradil Weissa a zažiaril, vynikajúci zápas odohral aj Strelec

Miroslav Auxt, tréner B. Bystrice: "Predviedli sme dva rozdielne polčasy. V prvom sme boli Slovanu vyrovnaným súperom, vytvorili sme si dostatok šancí, ale gól sme dali iba po štandardke. Zlomový bol pre nás druhý gól a chyby, ktoré sme spravili pri treťom góle. Potom sa chlapci chceli vyrovnať súperovi, ale prepadávali sme a to bola voda na mlyn pre Slovan, ktorý je lepší v prechodovej fáze, čo aj využil.

Pre nás je to veľké ponaučenie, hlavne sa musíme poučiť z druhého polčasu. Musíme si zanalyzovať chyby pri druhom a treťom inkasovanom góle, vyhodnotiť si, kedy rýchlejšie zahrať loptu. Či mala byť penalta za stavu 1:0, už teraz neovplyvníme. Robo Polievka bol nahnevaný, cítil tam kontakt, ale mali sme aj iné šance, ktoré sme mohli dotiahnuť do gólu na 2:0. Ak by sa tak stalo, v defenzíve by sme boli viac koncentrovanejší a Slovan by to mal ťažšie."

Vladimír Weiss st., tréner Slovana Bratislava: "Som rád, že takto dopadol zápas po nie dobrom našom úvode. Boli sme v prvom polčase nepozorní, málo sme behali bez lopty. V druhom to už bolo oveľa lepšie. Dali sme štyri góly v zápase, mali sme tam ešte ďalšie šance, nebezpečné kontry. Za stavu 0:0 a 1:0 sme neboli aktívni a hladní tak, ako sme chceli.

Do mužstva som vrátil po vyše mesiaci Vlada Weissa, vedel som, že nie je ešte fyzicky pripravený na sto percent, ale chcel som mu pomôcť, no nie vždy to vyjde tak, ako si človek predstavuje. Boli sme dohodnutí na polčas s Vladom aj Lovatom. Po zmene strán to bol výborný nástup, hrali sme dobre nielen v ofenzíve, ale aj v defenzíve.

Dobre sme bránili po inkasovanom góle Roba Polievku, dostupovali sme ho, zdvojovali. Cez polčas som nekričal, vedel som, že to príde, že budeme viac behať a kombinovať. Teší ma, že aj Nino dal dva góly, pomohol mužstvu. Ukázal potenciál a bojuje o miesto v základnej zostave."