Slovan je stále bez straty bodu. Nová posila skórovala hneď v prvom ligovom zápase

Marek Bažík, tréner Banskej Bystrice: „Slovan vyhral zaslúžene, pretože mal v zápase viac šancí ako my. Bol aktívnejší. Možno by sa zápas vyvíjal inak, ak by prvú veľkú šancu na našej strane využil Rymarenko. Kto vie ako by to bolo potom. Musím však pochváliť chalanov. Išli sme na sto, stodesať percent.

Ak hráte so Slovanom, tak tri – štyri šance, ktoré sme mali, musíte aspoň polovicu z nich využiť. A spoliehať sa na to, že Slovan nebude mať svoj deň a svoje šance nevyužije. To sa dnes nestalo, takže súper vyhral zaslúžene, hoci si myslím, že za náš výkon sa vôbec nemusíme hanbiť.“

Vladimír Weiss st., tréner Slovana: „Sme radi, že sme vyhrali v ďalšom ligovom zápase pred tým vážnym doma v play-off Ligy majstrov. Som rád, že hráči boli ochotní behať, a to aj bez lopty. Hrali sme dosť v pozmenenej zostave, ale niektorí hráči mi dali inšpiráciu, aby som rozmýšľal o ich zaradení do základnej zostavy. Z tohto pohľadu som rád.

Zápas v Bystrici sa vyvíjal pre nás nie dobre, lebo kebyže dá Rymarenko z brejku po našej chybe gól, tak možno by to bol iný zápas. Ale je to keby. Potom sme rozhodli duel našou hernou kvalitou, ktorú doniesli na ihrisko Tigran Barseghjan a Marko Tolič. Mohli sme vyhrať aj vyšším rozdielom, no Bystrica tiež mala dobré momenty, pri jednej veľkej šanci súpera nás podržal brankár Trnovský. Som rád, že sa nik nezranil a berieme si tri body. Domov odchádzame spokojní.“