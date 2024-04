Banská Bystrica prišla o víťaznú sériu, Michalovce udreli v závere

Mário Auxt, tréner B. Bystrice: „Z našej strany je to veľké sklamanie. Mrzí ma, že sme do zápasu nedali takú emóciu a nasadenie ako sme si predstavovali, akú sme mali v predchádzajúcich zápasoch. Neodkázali sme sa viac pobiť o výsledok a dostávať sa do šancí. Mali sme byť viac trpezliví. V situáciách, do ktorých sme sa chceli dostať, sme boli príliš zbrklí. Gólových príležitostí na našej strane bolo veľmi málo, respektíve minimum. Hostia v bloku pracovali trpezlivo a hlavne v druhom polčase si vytvárali situácie, z ktorých hrozili. Aj to bol dôvod, prečo sme vyšli z tohto zápasu ako porazený tím.“

František Straka, tréner Michaloviec: „Som rád, že sme toto náročné stretnutie dokázali zvládnuť. Bystričania sú nepríjemným súperom, rozobrali výborný Trenčín. My sme to hlavne zvládli po taktickej stránke. Zhustili sme stred ihriska a vyrážali sme do brejkových situácii. Už v prvom polčase sme mali niekoľko možností, ale zle sme ich riešili. Napokon prišla v druhom polčase jedna akcia, ktorá duel rozhodla. Domácich sme nepustili do nejakých vyložených šancí, čo bol základ úspechu číslo 1. Vedeli sme, že Bystričania majú kraje veľmi silné, že budú chodiť odtiaľ centre. To sme eliminovali našimi obrancami. Som hrdý na mužstvo ako duel zvládlo odjazdiť takpovediac po zadku. Brali by sme aj bod, napokon máme tri, moji zverenci odviedli dobrú prácu.“