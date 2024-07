Polievka Banskej Bystrici výrazne chýba, v príprave nedokázala vyhrať ani raz

BANSKÁ BYSTRICA. Futbalisti Dukly Banská Bystrica vstúpia do novej sezóny Niké ligy s rozpočtom na úrovni dva a pol milióna eur a bez lídra ligových štatistík v počte gólov Róberta Polievku.

Verím, že tomu prispôsobíme hru a pomôže nám. Bude to náročná sezóna, prvá po dlhých rokoch bez Roba, ktorý bol lídrom a stal sa fenomén nielen tu v Banskej Bystrici, ale bol aj tvárou najvyššej súťaže.

"Hľadali sme náhradu za Roba Polievku, v našich pomeroch je to však nemožné. Vsadili sme na inú typológiu v útoku, konkrétne na Tomáša Maleca.

V klube riešili počas leta dilemu ako nahradiť kapitána a lídra tímu Róberta Polievku, ktorý prestúpil do MTK Budapešť.

Snažili sme sa omladiť káder, získať novú energiu. Máme mužstvo vekom vyskladané rovnomerne, no hľadáme vždy lacno, zadarmo a to najlepšie.

Za tieto peniaze sme nakúpili mladých hráčov ako investíciu do klubu. Tiež išlo dokopy o šesťmiestnu sumu.

Ten bližšie ozrejmil situáciu ohľadom kádra i financií: "Hráči ako Malec, Brenkus a Petrák prišli k nám zadarmo, no ostatných sme vykúpili.

Vedenie klubu pracuje na tom, aby sa v Banskej Bystrici postavil nový futbalový štadión, keďže na národnom atletickom pod pôsobnosťou VŠC Dukla nenašli adekvátne zázemie.

"Musíme spolu so samosprávou a Slovenským futbalovým zväzom niečo vymyslieť. Je čas otvorene o tom rozprávať a aj reálne kroky k tomu vykonať,“ podotkol Krnáč.

Banskobystričania by sa aj bez lídra tímu Polievku v nasledujúcej sezóne radi pobili o postup do prvej šestky nadstavbovej časti Niké ligy.

Kapitánsku pásku prevzal nemenej skúsený defenzívny hráč Ľubomí Willwéber.

Uvedomuje si, že dlhoročného kapitána bude ťažké nahradiť: "Po takom mene ako je Robo Polievka to nebudem mať jednoduché. Vieme aký bol na ihrisku, ale veľa ľudí nevie aký bol v kabíne. Udržal ju i keď bol mladší, vyburcoval ju. Vedel jej dať to, čo chýbalo.

Pokúsim sa nadviazať na jeho robotu. Verím, že mi pomôžu tak starší ako aj mladší hráči. Všetci si uvedomujeme, že príprava výsledkovo nebola taká ako mala byť.

Mrzí nás to, ale boli tam aj dobré veci. Musíme makať a stmeliť kolektív. Myslím si, že mladí do neho zapadli. Verím, že to v lige ukážeme."