Prajem pekný deň pri sledovaní dnešného textového prenosu z Európskej ligy. Dnes budeme sledovať zápas medzi Athletic Club Bilbao a FC Viktoria Plzeň.



Obidve mužstvá majú istý postup do vyraďovacej časti. Domáci futbalisti sú na tom lepšie ako ich český súper. Futbalisti Bilbaa majú na svojom konte 16 bodov a ak dnes neprehrajú s istotou sa zostanú v prvej osmičke. Hráči Plzne majú na svojom konte 12 bodov a na prvú osmičku strácajú. Ak by dnes zvíťazili tak by sa im postup mohol podariť. Je to však veľmi zamotané. Uvidíme ako to napokon dopadne. Očakáva sa dobrý futbal. Athletic Bilbao je v dnešnom zápase jasným favoritom, ale Viktoria Plzeň je mužstvo, ktoré dokáže potrápiť každého protivníka.