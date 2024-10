Athletic Bilbao:

Athletic je znám svou striktní přestupovou politikou, kdy za klub smějí hrát pouze rodilí baskové. Do pohárové Evropy se Bilbao vrátilo po několika letech čekání díky triumfu v Copa del Rey, tedy Královském poháru. V této sezóně tým patří v LaLize k tomu lepšímu. V tabulce se nachází na pátém místě. Naposledy hráči z Bilbaa doma jasně přehráli 4:1 Espanyol. V rámci Evropské ligy začali cennou remízou 1:1 na půdě AS Řím. Poté doma přehráli 2:0 Alkmaar.



Mezi hlavní hvězdy týmu patří bratři Nico a Iñaki Williamsové. Nico v létě zazářil na EURU a pomohl Španělsku k zisku titulu mistrů Evropy. Starší sourozenec Iñaki reprezentuje Ghanu, odkud rodina pochází.



Posledních 5 zápasů Bilbaa:

AS Řím – Bilbao 1:1 (EL)

Bilbao – Sevilla 1:1

Bilbao – Alkmaar 2:0 (EL)

Girona – Bilbao 2:1

Bilbao – Espanyol 4:1