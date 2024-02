Trenčín chce bojovať o prvú šestku, súboje budú tuhé. Všetci tam chcú byť, vraví kapitán

TRENČÍN. Futbalisti AS Trenčín vstúpia do jarnej časti Niké ligy s ambíciou dostať sa do prvej šestky nadstavbovej časti. Ich prvým súperom bude v nedeľu o 17.30 FC Košice. Trenčanom patrí po 18. kole 5. priečka s 29 bodmi, rovnaký počet majú aj Podbrezová, Dunajská Streda a Banská Bystrica. Boje o postup do skupiny o titul tak budú tuhé.

"Vieme o čo hráme. Všetky mužstvá chcú ísť do najlepšej šestky, my tiež. Je to otvorené. Na najbližší zápas sa chceme veľmi dobre pripraviť, tak ako na ďalšie.

Košice budú iné ako na jeseň, prišlo tam veľa nových hráčov," pripomenul kapitán tímu Damián Bariš na stredajšej tlačovej konferencii. VIDEO: Tréner Ilija Stolica pred štartom jarnej časti Niké ligy

Záujem prebojovať sa do prvej šestky deklaroval aj športový manažér klubu Andrej Žáčik. "Klamali by sme si, ak by sme tvrdili opak. Zápasy v hornej šestke sú samozrejme atraktívnejšie. Nasledujúce štyri zápasy musíme zvládnuť." Tréner Trenčanov si pochvaľuje predovšetkým to, že v zimnom prestupovom období neprišlo v klube k výrazným hráčskym rošádam.

"Jadro mužstva zostalo pokope. Ako väčšina trénerov, aj ja chcem robiť s rovnakým mužstvom čo najdlhšie. Tím už pozná, ako chceme hrať a chceme spoločne rásť," vyhlásil Ilija Stolica. Tabuľka Niké ligy