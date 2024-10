Arteta vyzdvihol výkon svojho útočníka: Bol neuveriteľný. Môžeme konkurovať každému

LONDÝN. Tréner futbalistov Arsenalu verí, že triumf jeho tímu nad Parížom Saint-Germain v Lige majstrov dodá hráčom potrebné sebavedomie do ďalších zápasov.

Rovnako ani Arsenal si nevedel do 20. minúty vypracovať žiadnu gólovú príležitosť. Leandro Trossard si elegantne zasekol loptu a presne centroval na päťku, kde si brankár Gianluigi Donnarumma nepostrážil nábeh Kaia Havertza, ktorý bol napokon rýchlejší a skóroval.

V 35. minúte opäť udrel anglický tím. Bukayo Saka poslal loptu do oblúka pri zahrávaní štandardnej situácie od pravej postrannej čiary na prvú žrď, kde lopta prepadla cez troch hráčov a nakoniec i cez brankára.

O vyrovnanie sa mohol postarať Nuno Mendes, no vystrelil tesne vedľa.

Hráči cítia, že ideme správnym smerom. Veria v to, čo robíme," vychválil výkon svojich zverencov Arteta.

"Zvýšilo nám to sebavedomie a aj vieru, že môžeme konkurovať každému tímu v tejto súťaži.

Enrique: Som za to zodpovedný

PSG po zmene strán výrazne zlepšilo svoju hru a v 66. minúte si vytvorilo najväčšiu streleckú príležitosť v zápase, no Ruben Neves zakončil po rohovom kope len do spojnice brány. Francúzsky majster tak zaznamenal prvú prehru v tejto sezóne.

"Úprimne povedané, nie som tu na to, aby som niekoho obviňoval. Ak je niekto na vine, tak som to ja. Ja som za to zodpovedný.

Donnarumma a jeho spoluhráči dnes nepredviedli požadovaný štandard. Naši súperi boli lepší, čo sa týka tlaku a intenzity, vyhrali každý súboj.

Nie je možné vyjsť zo zápasu s pozitívnym výsledkom, keď nevyhráte žiaden súboj. Od prvej minúty bol Arsenal lepší," zhodnotil zápas tréner francúzskeho tímu Luis Enrique, ktorý sa musel zaobísť bez Ousmaneho Dembeleho.