Dúbravka vychytal výhru Newcastlu, nedostal ani gól. Liverpool rozhodol v 99. minúte

LONDÝN. Slovenský futbalový reprezentant Martin Dúbravka prispel čistým kontom v sobotňajšom zápase 27. kola anglickej Premier League k víťazstvu Newcastlu nad Wolverhamptonom 3:0.

Tridsaťpäťročný brankár zlikvidoval tri pokusy, ktoré mierili do priestoru brány "The Magpies". Vedúci Liverpool "vykúpil" na pôde Nottinghamu v deviatej minúte nadstaveného času druhého polčasu uruguajský útočník Darwin Nunez.

Liverpool bojoval do konca

Až do deviatej minúty nadstaveného času to vyzeralo, že zápas sa skončí bezgólovou remízou. No po rohovom kope Liverpoolu, ktorý Nottingham úspešne odvrátil, zostala lopta naďalej na kopačkách hostí.