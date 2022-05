Jeho forma je za hranicou dokonalosti, vraví Guardiola na adresu de Bruyneho

Liverpool to má náročnejšie, v sobotu 14. mája hrá vo Wembley finále FA Cupu proti Chelsea Londýn, o tri dni v lige v Southamptone a 22. mája doma hostí Wolves.

Prvé tri góly, všetky svojou "slabšou" ľavačkou, dal už do 24. minúty, čo je tretí najrýchlejší hetrik od začiatku zápasu v PL.

A vie to výborne. Navyše sú to rozhodujúce góly v rozhodujúcej časti sezóny a to je teraz veľmi dôležité," citovala agentúra AFP Guardiolu, ktorého po zápase mohli mrzieť len zranenia defenzívnych hráčov Aymerica Laporteho a Fernandinho.

Tridsaťročnému belgickému špílmachrovi síce čistý hetrik prekazil krajan Leander Dendoncker, ktorý vyrovnal v 11. minúte na 1:1, ale to mu radosť z prvého najmenej trojgólového predstavenia za uplynulých 11 rokov ešte od čias pôsobenia v Genku neskalilo.

"Moja pravačka je silnejšia, ale nikdy sa nebojím vystreliť aj ľavačkou. Súperom to totiž spôsobuje problémy, keď to nečaká. Vždy, keď na to dostanem príležitosť, neváham," vyjadril sa De Bruyne, ktorý uzavrel vlastnú streleckú šou v 60. minúte na 4:1, potom ešte výsledok prikrášlil Raheem Sterling.

Hostia mohli bez problémov dať ešte viac gólov, Phil Foden nastrelil brvno, Sterling mal čistú šancu ešte pred svojím zásahom a v závere dokonca De Bruyne mohol dať svoj piaty gól, ale tesne minul.

"Keď dáte štyri góly, to je niečo špeciálne. Úprimne však poviem, že ich malo byť päť," dodal.