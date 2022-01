Útočník Manchestru odmietol hrať, média hovoria o jeho odchode

BIRMINGHAM. Francúzsky útočník Anthony Martial odmietol zaradenie do kádra futbalistov Manchestru United na sobotňajší ligový duel na pôde Aston Villy (2:2). Po zápase to uviedol dočasný kouč hostí Ralf Rangnick.

"Nechcel byť v kádri na zápas. Za normálnych okolností by v ňom nechýbal, ale nechcel a to je aj dôvod, prečo s nami neodcestoval," vysvetlil hráčovu absenciu Rangnick, ktorý preto nechal jedno miesto na lavičke pre náhradníkov voľné.

Dvadsaťšesťročný Martial prišiel do United v roku 2015 z AS Monaco, ale nemá pevné miesto v základnej zostave. V ostatných dňoch sa v médiách spomína jeho odchod na hosťovanie do FC Sevilla.