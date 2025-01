Tottenham má také problémy, že by mu ani Salah nepomohol, vraví tréner Postecoglou

BRATISLAVA. Manažér Tottenhamu Hotspur Ange Postecoglou vyhlásil, že jeho tím má momentálne také problémy, že aj krídelník Liverpoolu Mohamed Salah, ktorý je vo vynikajúcej forme, by sa v tomto tíme len ťažko presadil.

Hoci Salah v tejto sezóne strelil 21 gólov a pridal 17 asistencií vo všetkých súťažiach, Postecoglou tvrdí, že 32-ročný Egypťan by mal problém dosiahnuť podobné čísla v drese londýnskeho tímu.

„Salah je hráč svetovej triedy, ale ak by ste ho teraz dali do nášho tímu, nie som si istý, či by podával rovnaké výkony, pretože ako tím sme v zložitej situácii,“ povedal novinárom.

„Potrebujete tím, ktorý je vo forme, vytvára si šance, hrá útočne a má pevnú obranu, ktorá je zohratá. Žiadna z týchto vecí momentálne v Spurs neexistuje. Spoliehame sa len na individuálne momenty.“

Na druhej strane Postecoglou uviedol, že kapitán Tottenhamu Son Heung-min, ktorý v tejto sezóne strelil iba sedem gólov vo všetkých súťažiach, by v súčasnom tíme Liverpoolu zažiaril.