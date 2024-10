Dohoda je na spadnutie. Manchester United bude trénovať Amorim, píše Romano

Tridsaťdeväťročný Amorim momentálne vedie Sporting Lisabon, s ktorým má zmluvu do leta 2026. Anglický klub, ktorý hľadá náhradu za Holanďana Erika ten Haga, však už skôr avizoval, že je ochotný zaplatiť výstupnú klauzulu 10,7 milióna dolárov.

Podľa Romana by mal s Manchestrom podpísať kontrakt do roku 2027, pričom opraty by mal prevziať po novembrovej reprezentačnej prestávke.

"Červení diabli" sa rozhodli prepustiť Ten Haga po nedeľnej prehre na ihrisku West Hamu 1:2 v 9. kole Premier League. United figurujú v tabuľke až na 14. mieste, dosiaľ získali 11 bodov za tri víťazstvá a dve remízy.

Už v nedeľu ich navyše čaká ďalší náročný duel doma proti FC Chelsea. Poverenie viesť mužstvo dostal dočasne Ruud van Nistelrooy.

