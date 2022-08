Kocian ho verejne skritizoval. Grék definitívne opustil Zlaté Moravce

Dvadsaťjedenročný krídelník nastúpil za Zlaté Moravce do 63 zápasov, v ktorých dosiahol 11 gólov a 6 asistencií.

Kyziridis nasledoval kroky krajana Georgiosa Neofytidisa, ktorý v lete takisto zamieril zo Zlatých Moraviec práve do Debrecínu.

DEBRECÍN. Grécky futbalista Alexandros Kyziridis prestúpil z fortunaligového ViOn Zlaté Moravce do maďarského VSC Debrecín.

Kyziridis sa dostal do nemilosti trénera Ján Kociana, ktorý gréckeho hráča po poslednom ligovom zápase verejne skritizoval.

„Za ViOn budú hrať iba tí, ktorí chcú. Túto teóriu som razil aj pri letných transferoch. Keď hráč po oslovení chcel prísť, tak prišiel a dohodli sme sa.

Nieže keď mi nevyjde toto, tak prídem, a ViOn je druhá-tretia opcia – no choď do kelu. A to isté platí pre Kyziridisa. Takže arrivederci,“ povedal Kocian na pozápasovej tlačovej konferencii.

Neskôr dodal: „Kyziridis ma sklamal, ale zrejme je to generácia hráčov, ktorá bude vydierať klub, že nebude hrať a pomaly sa robiť zraneným a neviem, čo všetko ešte. Povedal som mu, že bude trénovať individuálne a od kondičného trénera si to doslova ‚vyžral‘," povedal bývalý reprezentačný tréner Slovenska po stretnutí s Liptovským Mikulášom.