Vybavili mu slovenský pas, mal mať premiéru. Čavrič na zraz futbalistov nepríde

Je to jeho vlastné rozhodnutie a my ho musíme akceptovať," povedala hovorkyňa SFZ Monika Jurigová.

On sám deklaroval, že má záujem reprezentovať Slovensko. V tejto chvíli je situácia taká, že nepríde.

"Slovenský futbalový zväz urobil maximum pre to, aby Aleksandar Čavrič mohol reprezentovať Slovensko v zápasoch proti Rakúsku a Nórsku.

Čavrič hovoril o možnosti reprezentovať Slovensko vo februári v rozhovore pre tvnoviny.sk.

„V decembri sme sa úprimne rozprávali s pánom Kováčikom, opätovne sa ma spýtal, či môj záujem reprezentovať Slovensko stále pretrváva. Odvetil som - samozrejme.

Na to mi povedal, že sa na úradoch rozhýbali a od začiatku roka 2024 pracujú na vyhotovení môjho pasu. A tiež to, že ma plánujú povolať do reprezentácie,“ dodal.

Čavrič pôsobil osem rokov v Slovane Bratislava a výrazne sa pričinil o úspechy klubu na domácej scéne, ale aj o viacero dobrých výsledkov v Konferenčnej lige. Koncom januára odišiel na hosťovanie s následnou opciou do japonského tímu Kašima Antlers.