Odhodlané plány majiteľov pokračujú. Milánske kluby sa chcú vysťahovať z ikonického štadióna

"To by malo byť dobré nielen pre Miláno, ale aj pre Taliansko a Seriu A," povedal Cardinale na summite Financial Times Business of Football Summit.

"Vytvorím spoločnosť, ktorá postaví tento štadión, a potom, úprimne povedané, chcem, aby táto spoločnosť išla stavať štadióny pre všetky ostatné tímy v Serii A," dodal.

Zlatan Ibrahimovič, ktorý vystúpil po boku Cardinaleho, povedal, že na San Siro má "skvelé spomienky, ale všetko sa vždy začína odznova".

Švéd Ibrahimovič ukončil hráčsku kariéru v AC Miláno v roku 2023 a teraz pracuje ako hlavný poradca majiteľov klubu.