Ďalší úder pre Francúzov na MS, obranca si v Katare už nezahrá

Pre trénera obhajcov titulu Didiera Deschampsa je to ďalšia citeľná strata.

"Hneď ako sa zranil, sme vedeli, že to bude vážne. Je to pre nás ďalší úder, no musíme pozerať dopredu," povedal kapitán Francúzov Hugo Lloris.

Deschampsovi zostalo v kádri 24 z 26 nominovaných hráčov. Informovala agentúra AFP.

MS vo futbale 2022