Divák vbehol na kurt a prerušil zápas. Pozrite si, ako Nadal zvíťazil

MELBOURNE. Legendárny španielsky tenista Rafael Nadal po päťsetovej bitke vyhral Australian Open po druhý raz vo svojej kariére. V nedeľňajšom finále zdolal o desať rokov mladšieho Rusa Daniila Medvedeva 3:2 na sety.

Nadal vyhral rekordný 21. grandslamový titul, ktorým v historických štatistikách prekonal Novaka Djokoviča a Rogera Federera - tí majú na konte 20 titulov.

"Je to jeden z najemotívnejších momentov v mojej kariére. Bola to magická noc, ani neviem opísať slovami moje pocity. Viem sa vžiť do kože Daniila.