ONLINE: Rafael Nadal - Daniil Medvedev (Australian Open 2022)

Daniil Medveděv

Daniila Medveděva čeká čtvrté grandslamové finále. Před rokem padl v Melbourne s Djokovićem, tomu prohru oplatil v New Yorku ve třech setech, kdy porazil evidentně hodně nervózního Srba. V případě, že dnes zvítězí, tak se stane světovou jedničkou a jak uvádí server Tenisportal, tak zároveň prvním hráčem v open éře, který získá druhý grandslam hned na následujícím turnaji po zisku toho prvního. ,Již nyní je, společně s Maratem Safinem, ruským rekordmanem, co se týče odehraných grandslamových finále.



První ruský grandslamový šampion od roku 2005 může urvat grandslam poté, co v průběhu turnaje musel otáčet z mečbolu. Naposledy se to povedlo Djokovićovi na US Open 2011. Medveděv byl jediný fiftýn od vyřazení ve čtvrtfinále proti Kanaďanovi Augerovi. Během letošního Australian Open zaujal Medveděv tím, že nepřímo naznačil, že inteligenční kvocient australských fanoušků není zrovna dvakrát nejvyšší. V utkání druhého kola proti domácímu Kyrgiosovi mu vadilo bučení mezi prvním a druhým servisem. Diváky si tak proti sobě postavil prakticky po celý turnaj, včetně semifinále s Řekem Tsitsipasem. Toho porazil posedmé z devíti duelů. Nicméně duel doprovázely jeho časté dohady s umpirovým rozhodčím Campistolem. Medveděv si stěžoval, že otec Tsitsipase se dopouští nedovoleného koučinku. Nakonec se po zápase sudímu omluvil.



Medveděv je před finále podle bookmakerů sázkových kanceláří papírovým favoritem finále, což neplatilo před soubojem o titul z posledního US Open.