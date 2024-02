Prestúpi do top ligy, no šport ho neuživí. Nesťažuje sa a verí, že nesklame trénera

MICHAL DUDOVIČ už čoskoro dosiahne veľký míľnik. Stane sa prvým Slovákom, ktorý si zahrá v najlepšej florbalovej lige sveta. S účastníkom švédskej Superligy Växjö Vipers podpísal kontrakt do roku 2026.

Ako sa zrodil váš prestup do aktuálne tretieho tímu švédskej ligy?

S klubom som bol v kontakte už dlhšie. Oslovil ma najskôr tréner, ktorý má pozná zo švajčiarskej ligy, v ktorej pôsobil.

Veľmi ma to potešilo, pretože Växjö sledujem a patrí k špičke, čo sa týka švédskej ligy. Ponuka ma hneď zaujala, neskôr som sa spojil so športovým manažérom a spolu sme to dali dokopy.