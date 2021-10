Naši hrali proti svojim. Treťoligové spišské derby malo kuriózny nádych

Takto by malo vyzerať derby

„Hralo sa vo výbornej diváckej kulise. Zo začiatku to bol zaujímavý zápas. Spišská potvrdila v akej forme momentálne je. Snažili sme sa im to sťažiť, ale na ihrisko sme vyšli s veľkým rešpektom a bojácne smerom dopredu. Ďakujem všetkým divákom, ktorí dnes prišli. Takto by to malo vyzerať derby,“ pochvaľoval si atmosféru zápasu bývalý hráč i spišskonovoveský funkcionár a dnes starosta obce Rudňany Rastislav Neuvirth.

S atmosférou bol maximálne spokojný aj tréner Rudnian Emil Jacko. Po hernej stránke sa mu zápas hodnotil ťažko.