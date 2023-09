FABRIQ 3: Bláznivý duel. Mikulášek v treťom kole nepochopiteľne vzdal zápas

Duel, v ktorom obaja bojovníci mali svoje momenty sa však skončil nepochopiteľným vzdaním sa Václava Mikuláška v treťom kole, a to potom, ako paradoxne dobre natriafal Kokyho.

Zatiaľ čo pre Kokyho išlo o jeho debut medzi profesionálmi v MMA, Václav Mikulášek mal do ich vzájomného stretu na konte dvadsať súbojov.

Hneď prvý vnútorný low kick Mikuláška skončil na zlom mieste, a to na slabinách Kokyho. Chvíľa na vydýchanie prešla, pokračujeme v zápase.

Je to práve zem, na ktorú častokrát v kariére Václav Mikulášek prehral. Mikulášek sa snaží o kimuru zo spodne pozície. Bolo to nepríjemné, ale nakoniec sa Koky ubránil.

Ou, nepríjemný úder Kokyho dostal Mikuláška do varu! Koky to tlačí na klietku, no tam naráža na silovú a váhovú prevahu súpera.