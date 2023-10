Verstappen potvrdil svoje majstrovstvo. Piastri zajazdil životné preteky

(zdroj: Sport 2):

Max Verstappen, víťaz: "Myslím si, že o pretekoch rozhodol prvý stint. Po tom som si už dokázal kontrolovať svoju rýchlosť a držať pneumatiky v optimálnom stave. McLareny však boli opäť rýchle, musím na to tlačiť. Určite to boli náročné preteky."

Oscar Piastri, 2. miesto: "Čakal som, že znova dostanem päťsekundovú penalizáciu za traťové limity. Som veľmi šťastný, prvá zákruta zmenila všetko, mali sme ale aj ohromnú rýchlosť. Bolo veľmi teplo a keďže sme mali tri zastávky, išli sme stále naplno.

Lando Norris, 3. miesto: "Od začiatku do konca to boli ohromné preteky. Poučil som zo svojich včerajších chýb a nebol som taký široký. Povedal som, že do prvej zákruty pôjdem na tesno. To som aj urobil a bol to dobrý štart. Som šťastný, bolo to stresujúce, horúce a spotené. Ale skvelé pódium pre tím, už tretie za sebou,"