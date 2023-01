V Alfa Romeo našli náhradu za Vasseura, majú nového vedúceho tímu

"Som rád, že môžem potvrdiť vymenovanie Alessandra Alunniho Braviho do úlohy zástupcu tímu. Jeho obrovské skúsenosti v motoristickom športe ho vybavili všetkými nástrojmi, ktoré sú potrebné k úspechu. Jeho dôverná znalosť tímu, ktorého súčasťou je už viac ako päť rokov, zabezpečí stabilitu a kontinuitu v našom napredovaní," citovala Seidla agentúra DPA.

BERLÍN. Novým hlavným zástupcom tímu F1 Alfa Romeo sa po odchode Francúza Frederica Vasseura do Ferrari stal Alessandro Alunni Bravi. Talian bude zastávať funkciu vedúceho tímu a počas pretekárskych víkendov i mimo nich bude za stajňu verejne vystupovať.

Sauber vstúpi do novej sezóny F1 ešte pod menom Alfa Romeo, dohoda platí do konca roka 2023. Náhradou bude Audi, ktoré do súťaže vstúpi v roku 2026.