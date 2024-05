Fízeľ si vybojoval olympijskú miestenku do Paríža, Slovensko bude reprezentovať v džude

Fízeľovi patrí v rebríčku Svetovej džudistickej federácie (IJF) 16. miesto vo svojej kategórii nad 100 kg so ziskom 3313 bodov, čo mu zaručuje účasť v Paríži na meno.

Zoznam účastníkov OH 2024 by IJF mala zverejniť 25. júna, malo by však už ísť iba o formalitu, keďže po majstrovstvách sveta v Abú Zabí už nie je v kalendári žiadne významné podujatie.