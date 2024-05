Vyrástol v krajine sobov a polárnej žiary. Kanadu k medaile tiahne priekopník zo severu

Vo Whitehorse však nebolo dosť detí, aby mohol jeho vývoj pokračovať v zaužívaných medziach. Už ako dvanásťročný musel nezriedka nastupovať proti 16-ročným, fyzicky omnoho vyvinutejším hokejistom. Keď ho jeden z nich zbúral pri mantineli a polámal mu nohu, Cozensovci museli spraviť ťažké rozhodnutie.

Dylanova mama neskôr spomínala, že rodičia vážne zvažovali, či budú synovu kariéru podporovať aj naďalej za tú cenu, že odíde z domova. Strach z toho, že by jedného dňa mohli oľutovať, že tak nespravili, ich napokon primäl zapísať ho do školy v Britskej Kolumbii.

Tam ho vychovávali od štrnástich rokov. Vypracoval sa do prestížnej juniorskej Western Hockey League, kde zaujal skautov do takej miery, že si ho Buffalo Sabres v roku 2019 zvolili na drafte do NHL už zo siedmej priečky.

Nechce byť sám

Teraz sa snaží pomôcť, aby v Yukone vyrástlo čo najviac hráčov ako on.

Prvého nasledovníka zrejme bude mať čoskoro, dokonca by ho mal prekonať. Z Whitehorse totiž pochádza Gavin McKenna, označovaný za generačný supertalent, ktorý by sa mal v roku 2026 stať jednotkou draftu.