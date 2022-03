Barón Pálffy a dva puky na ľade. Trenčín si pripomína federálny titul

TRENČÍN. Už bez fínskeho trénera Tera Lehteräho, no s prítomnosťou hviezd minulosti na tribúne nastúpi trenčianska Dukla v piatok o 17:00 proti Zvolenu. Posledný domáci zápas v základnej časti bude mať slávnostný nádych.

V strede Dukly žiaril vtedy len 19-ročný mladík Žigmund Pálffy. Na ľade bol neprehliadnuteľný, a to nielen vďaka dlhým kučerám. Zo súperov si neraz robil slalomové bránky, góly dával odvšadiaľ.

V play off následne vyradil Kladno, Litvínov, vo finále si poradil s najlepším tímom 'západu' Plzňou.

Viacerí z nich zavítajú do Trenčína aj v piatok. Na legendy čaká slávnostný ceremoniál, fanúšikovia sa môžu tešiť na autogramiádu. Účasť prisľúbili Pálffy, Šupler, Hossa, Švehla, Jánoš, Ján Pardavý, Ľubomír Sekeráš, Igor Murín a mnohí ďalší.

„Pre mňa sú to neskutočné, výnimočné zážitky. Získať federálny titul bola veľká vec, na všetko si dobre spomínam. Mali sme vyvážený tím, super partia chalanov zo Slovenska a Česka. O našej kvalite svedčí aj fakt, že viacerí šli hneď do NHL. Kabína žila atmosférou v Trenčíne, na každý zápas chodilo 6 000 ľudí. Ľudia sedeli na schodoch, na zemi, na konštrukcii štadióna. Nezabudnuteľné momenty,“ zaspomínal si Pálffy pre Sportnet.

V základnej časti nazbieral v 32 zápasoch 48 bodov. V play off žiaril ešte viac. V 13 zápasoch strelil 18 gólov, nazbieral 26 bodov. V štyroch zápasoch finálovej série sa presadil osemkrát. Na tribúnach ho fanúšikovia vítali s transparentom: 'Barón Pálffy'.

Na československej ligovej hokejovej mape patrili k výnimočným Švehla, Holaň, Jánoš, Petrovický, Pálffy. V play off nazbierali dokopy 87 bodov!

Rozhodujúci zápas v Trenčíne bude mať už navždy prívlastok kontroverzný. Poznačil ho moment z 29. minúty, keď Plzeň síce vyrovnala, ale gól platiť nemohol. Na ľade sa totiž objavili dva puky.

„Ťažko povedať, či by to zmenilo chod zápasu a série. Mali sme neustále tlak. Pre nás bolo kľúčové, že sme vyhrali jeden zápas v Plzni. Doma sme to potom už doklepli,“ poznamenal Pálffy o zápase, ktorý sa skončil výsledkom 5:3.

Následne vypukli oslavy historického titulu, ktoré trvali päť dní. „Všetci sme ťahali, tam nebolo o čom,“ povedal bývalý skvelý útočník so svojím typickým úškrnom.