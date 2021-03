Zmení sa tabuľka? Trenčín podal námietku na Michalovce, chce tri body

„Platí zásada 2 brankári + 18 korčuliarov + 1 korčuliar U20 + 1 korčuliar U21. Brankár U20 sa tak do dvoch mládežníckych korčuliarov nepočíta,“ píše sa v stanovisku Trenčína.

Podľa Trenčanov nesplnili Michalovce v piatkovom zápase požadovaný limit mládežníckych korčuliarov.

„Keďže sa porušenie spomínaného nariadenia považuje za neoprávnený štart hráča s kontumáciou zápasu, žiadame o priznanie 3 bodov nášmu klubu.“

Michalovce nevidia dôvod k sťažnosti

Podľa manažéra Michaloviec Petra Tirpáka sa vecou má zaoberať právnické oddelenie Ligovej rady.

„Hokejový klub Dukla Ingema Michalovce sa necíti vinný z porušenia tohto pravidla, práve naopak, my sme nasadili do poľa dvoch korčuliarov, ktorí spĺňajú tieto podmienky a to Pavla Regendu a Dávida Mudráka a dokonca Jakuba Hrubovského ako druhého brankára.

Čakáme na stanovisko Ligovej rady, ktorá k tomu dnes zaujme stanovisko, v žiadnom prípade však nevidíme dôvod k akejkoľvek sťažnosti," uvádza sa v správe na klubovom webe Dukly Michalovce.

Ak by kompetentní priznali tri body Trenčínu znova by sa otvoril boj o šieste miesto, ktoré zaručuje priamy postup do play off. Aktuálne majú hokejisti Detvy pred Trenčanmi štvorbodový náskok.

V nedeľu je na programe záverečné kolo extraligy. Detva v ňom privíta na vlastnom ľade Zvolen, Trenčania cestujú do Popradu.

Michalovce by po strate bodov klesli z druhej na tretiu priečku a na Poprad by strácali dva body.