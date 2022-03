Robí v automobilke, strelil päť gólov. Stále sníva o vyššej súťaži

Päť gólov do siete ho potešilo o to viac, že v posledných zápasoch sa v zakončení trápil.

„V piatej lige proti Voderadom a doma s Holíčom som dal štyri góly. Bolo to v postupovej sezóne z piatej do štvrtej ligy, preto na to nezabudnem. Streliť však päť gólov, to je niečo výnimočné,“ porovnal muž zápasu.

V automobilke robí na zmeny

Dominik Nemec pracuje v Skalici v automobilovom priemysle ako nastavovač CNC strojov.

Pre pracovné povinnosti je 26-ročný futbalista niektoré týždne bez tréningu, no napriek tomu verí, že si ešte zahrá vyššiu súťaž. Ideálne profesionálnu.

„S prácou by to bolo ťažké skĺbiť. Ak by však prišla zaujímavá ponuka, nebránil by som sa jej. Možno by sa to nejako vyriešilo,“ dodal.