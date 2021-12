Bojan Veličković Bilance: 21-11-2 (OKTAGON MMA 2-0) Uragán ze Srbska s již připsal dvě výhry a aktuálně má největší šanci na to, aby ukázal že se jedná o světového zápasníka. Přeci jen bývalý fighter UFC, přemožitel Jiřího Procházky nebo šampión RFA bude velkým konkurentem svého soka. Velmi bude využívat své práce v postoji, ale vyrovnaným bude Kozmovi pravděpodobně i na zemi. Na tento titulový souboj jsou všichni zvědavi, což by mohlo Srba dohnat, i tak ale můžedo klece vstoupit s chladnou hlavou.

Bojan Veličković Bilance: 21-11-2 (OKTAGON MMA 2-0) Uragán ze Srbska s již připsal dvě výhry a aktuálně má největší šanci na to, aby ukázal že se jedná o světového zápasníka. Přeci jen bývalý fighter UFC, přemožitel Jiřího Procházky nebo šampión RFA bude velkým konkurentem svého soka. Velmi bude využívat své práce v postoji, ale vyrovnaným bude Kozmovi pravděpodobně i na zemi. Na tento titulový souboj jsou všichni zvědavi, což by mohlo Srba dohnat, i tak ale můžedo klece vstoupit s chladnou hlavou.