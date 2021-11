Kapitán Buc o Sádeckom: Vždy sa usmieval, na nič sa nesťažoval

Všetci hráči ideme teraz na opätovné srdcové testy. Každý sa zľakol. Netreba podceňovať ani prekonanie covidu.

Keď som v minulosti trénoval naplno, išiel do najvyšších tepov a porovnám to so súčasnosťou, po prekonaní covidu cítim rozdiel. Svoje telo poznám dobre. Reaguje úplne inak. Nemyslím si, že to má niečo spoločné s očkovaním, ale naopak, môže to súvisieť s prekonaním covidu.

Sme profesionálni športovci, ale nemôžeme zabúdať na to, že sme viacerí aj otcovia rodín.

Neraz sa stane, že hráči nastúpia na zápas po chorobe alebo ešte prechladnutí. Verím, že sa po ďalších vyšetreniach dozvieme niečo viac a trochu sa upokojíme.

Nikto momentálne nemá silu hrať.