Zlomil si rebrá i kľúčnu kosť. Belgická hviezda nebude štartovať na Gire

BRUSEL. Belgický cyklista Wout van Aert nebude štartovať na tohtoročných pretekoch Giro d'Italia.

Jazdec stajne Visma - Lease a Bike vo štvrtok oznámil, že po páde na klasike Dwars door Vlaanderen stále nemôže trénovať a nestihne sa dostať do potrebnej formy.

Van Aert si na domácom podujatí v závere marca zlomil rebrá i kľúčnu kosť.

"Rekonvalescencia prebieha v poriadku, no moje poranené rebrá sú stále limitujúcim faktorom. Nemôžem vôbec trénovať. Snažil som sa už začať šliapať na bicykli, no na plnohodnotný tréning to nestačí. Preto sme sa rozhodli neštartovať na Gire.