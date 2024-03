Pogačar zničil súperov. Na Strade Bianche sa blysol dlhým sólom, vyhral s veľkým náskokom

"Preteky boli od začiatku veľmi rýchle a pelotón sa dosť preriedil. Myslím, že to nikto nečakal. V prvej polovici som sa cítil naozaj veľmi dobre a tím odviedol skvelú prácu. Keď začalo silno pršať, myslel som na to, že pôjdem sólo.

Na Monte Sante Marie boli ťažké podmienky, zostalo len okolo 25 pretekárov, bolo blato a sotva som videl. Vtedy som sa rozhodol zaútočiť, i keď som vedel, že je ešte ďaleko do konca.

No vedel som aj to, že ak si vytvorím medzeru, pôjdem až do cieľa. Prvé preteky v sezóne sú ťažké najmä mentálne. Nikdy neviete, či je forma dosť dobrá. No tento rok som mal naozaj dobrú zimnú prípravu," povedal víťaz.

Priebeh pretekov Strade Bianche

Po viacerých útokoch v úvode sa na čelo dostala štvorica Lawson Craddock, Mark Donovan, Dion Smith a Anders Halland Johannessen.