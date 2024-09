Bittner bol blízko k ďalšiemu prekvapeniu, teší sa držiteľ zeleného dresu

V stredajšej 141,5 km dlhej etape z Arnuera do Santanderu triumfoval v záverečnom hromadnom špurte pred Čechom Pavlom Bittnerom (Team dsm-firmenich PostNL) a Belgičanom Vitom Braetom (Intermarche - Wanty).

Z vrchárskych prémií na Alto de la Estranguada i Alto del Caracol sa tešil Gregaard. Po zjazde z druhého a posledného veľkého kopca začal pelotón štvorminútový náskok úniku znižovať, starali sa o to prevažne jazdci Alpecinu a DSM.

Šprintérsku prémiu na 118 kilometri vyhral Champion, z pelotónu získal body Groves. Francúz vypadol z unikajúcej skupiny ako prvý, pelotón ho pohltil 10 km pred cieľom.

Dva a pol kilometra pred finišom to už vzdala aj zvyšná trojica pôvodného úniku a preteky smerovali do hromadného špurtu, v ktorom uspel Groves.

Dvadsaťpäťročný cyklista v cieli vyzdvihol výkon svojich tímových kolegov.

"Celý deň bol ťažký. Na začiatku bolo sucho, finiš bol mokrý, čo bolo celkom nebezpečné. Ja som si s únikom neporadil, chalani mali dobrý deň a kontrolovať únik pomohli aj ostatné tímy.

Nebola to čisto šprintérska etapa, mohlo sa stať čokoľvek a dnes sme na to boli pripravení. Vieme, že ostatní jazdci to musia skúšať," uviedol Austrálčan v cieli.