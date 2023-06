Laporte kraľuje na Dauphiné. Ovládol aj tretiu etapu a žltý dres mu ostane aj ďalej

Critérium du Dauphiné 2023

Jazdec stajne Jumbo-Visma sa presadil v záverečnom hromadnom špurte a 194,1 km dlhú trasu z Monistrol-sur-Loire do Le Coteau zvládol za 4:43:28 hodiny. Druhý finišoval Ír Sam Bennett (Bora-Hansgrohe) a tretí bol Holanďan Dylan Groenewegen (Jayco AlUla).

"Myslel som si, že som dosť rýchly, aby som išiel do špurtu, ale nie taký rýchly, aby som zdolal klasických šprintérov. No nakoniec sa to tak vyvinulo.

Groenewegena zablokovali na pravej strane a ja som bol na zadnom kolese a mohol som ísť dopredu po ľavej. Takže som veľmi šťastný.

Ani sme nemali šprintérsky vláčik, bol sme na čele hlavne, aby sme chránili Jonasa Vingegaarda a ja som z toho nakoniec profitoval. Nemyslím si, že si žltý dres udržím aj zajtra. Síce mám veľmi rád časovky, ale tie maximálne do 15, 20 km.

Dlhšie sú pre mňa ťažké, ale vyskúšam to," povedal. V stredu je na programe časovka z Cours do Belmont-de-la-Loire dlhá 31,1 km a s kopcovitým profilom.