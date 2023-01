Nemec Bauhaus vyhral prvú etapu Tour Down Under, Svrček opäť až v druhej stovke

Tour Down Under - 1. etapa (Tanuda - Tanuda, 149,9 km)

TANUDA. Nemecký cyklista Phil Bauhaus zvíťazil v prvej etape Tour Down Under. Jazdec tímu Bahrain Victorious dosiahol na 149,9 km dlhej trati so štartom aj cieľom v austrálskom meste Tanuda čas 3:37:35 h.

V špurte zdolal domáceho Caleba Ewana a jeho krajana Michaela Matthewsa. Slovák Martin Svrček (Soudal - Quick Step) prišiel do cieľa v balíku vedúcej skupiny na 111. mieste.

Stredajšiu etapu sprevádzalo množstvo pádov, ktorým sa nevyhol ani Bauhaus. K jednej z kolízii prišlo aj krátko pred cieľom.