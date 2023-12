Šanca na miestenku do Paríža žije. Peter Sagan má jedinú možnosť

Sagan tento rok uzavrel profesionálnu kariéru v cestnej cyklistike, v cross country sa pokúsil vybojovať si miestenku na meno na augustových MS v Glasgowe, no neuspel.

Jeho sen štartovať v Paríži nepodporil ani fakt, že slovenská reprezentácia v horskej cyklistike momentálne nedokáže zbierať veľké množstvo bodov do rebríčka Medzinárodnej cyklistickej únie (UCI).

"Už dávnejšie skončil s kariérou Michal Lami a minulý rok aj Martin Haring, ktorí vedeli vyjazdiť pre reprezentáciu podstatné body. Máme mladých pretekárov, najmä Mateja Uhlíka, ale v tomto smere nám to ušlo veľmi ďaleko," priznal pre TASR športový riaditeľ Slovenského zväzu cyklistiky (SZC) Jakub Vančo.

Verí, že trojnásobný svetový šampión dostane príležitosť rozlúčiť sa s bohatou kariérou na najväčšom športovom sviatku.

"Cez body sa už na olympiádu dostať nedá. Jediná možnosť pre Petra Sagana je, že by na základe svojho mena dostal voľnú kartu. Hráme na to, že Peter bude mať dostatočnú formu, pripraví sa na preteky a pozvú ho do Paríža."

Voľné karty zvykla UCI v minulosti prideliť reprezentáciám z cyklisticky rozvojových krajín, aby mohli v disciplíne štartovať pretekári zo všetkých kútov sveta, no podľa Vanča nie je dôvod myslieť si, že slovenský reprezentant nemá šancu ju získať.

"Nevieme, akým spôsobom sa organizátori v konečnom dôsledku rozhodnú. Peter Sagan má svoje meno, veľa vecí v cyklistike zmenil. Všetci vedia, že má záujem štartovať v Paríži, uvidíme, ako sa s tým kompetentní vyrovnajú."