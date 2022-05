Stavil by si na neho len málokto. De Gendt sa dočkal po 10 rokoch

V ôsmej etape sa Ewan do boja o víťazstvo nezapojil, no radosť tímu spravil nečakaným víťazstvom skúsený Belgičan Thomas De Gendt.

Postaral sa o to, že sa skupina okolo van der Poela nedokázala dotiahnuť späť do čela pretekov. Stálo ho to veľa síl a vtedy by si na neho stavil len málokto.

V záverečnom špurte bol však najrýchlejší. Na jeho nástup súperi nedokázali dostatočne reagovať a aj preto sa Thomas De Gendt po dlhých desiatich rokoch dočkal svojho druhého víťazstva na Giro d'Italia.