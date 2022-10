Jeho triumf na Roubaix bol posledný. Colbrelli musí ukončiť kariéru

BRATISLAVA. O víťazstve na Paríž - Roubaix snívajú najlepší cyklisti a mnohým šampiónom sa to nikdy nepodarí.

Pre 32-ročného Taliana to bol posledný triumf v kariére. Podľa Gazzety dello Sport o dva týždne ohlási koniec kariéry.

Je to, bohužiaľ, vynútený koniec. Ak by Colbrelli mohol, naisto by pokračoval. Vlaňajšia sezóna bola jeho najlepšia v kariére.

Okrem Roubaix sa stal majstrom Európy, vyhral celkové poradie etapových pretekov Benelux Tour. Celkovo vybojoval osem víťazstiev, bol na vrchole.

VIDEO: Sonny Colbrelli vyhral Paríž - Roubaix