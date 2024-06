Cyklistickú hviezdu čaká debut na Tour. Chcel by som dosiahnuť pekné výsledky, vraví

BRUSEL. Belgičan Remco Evenepoel sa prvýkrát v kariére predstaví na najprestížnejších cyklistických pretekoch Tour de France.

Dvadsaťštyriročnému jazdcovi tímu Soudal-Quick Step budú vo Francúzsku oporou vrchári Mikel Landa zo Španielska a Čech Jan Hirt.

Evenepoel je majster sveta z roku 2022, v ktorom triumfoval aj na španielskej Vuelte. "Jazdiť na Tour de France je snom každého dieťaťa, ktoré sa zamiluje do cyklistiky.

Chcel by som na Tour dosiahnuť nejaké pekné výsledky, ale nezabúdajme, že je to môj debut na tomto náročnom a krásnom podujatí, ktoré sa nepodobá žiadnemu inému. Plán je brať to deň za dňom a uvidíme, kam nás to povedie," citovala Belgičana agentúra AFP.