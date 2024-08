Zrazilo ho auto, bol šťastný, že žije. Na Vuelte ho Roglič vytrestal za školácku chybu

Belgičan Lennert Van Eetvelt je pri svojom druhom štarte na pretekoch Vuelta a Espaňa trochu mimo radaru. Veľa sa o ňom nehovorí, no hneď v prvej horskej etape potvrdil, že v mladom veku má veľký potenciál.

BRATISLAVA. Je to moment, ktorý si bude vyčítať. Možno sa mu bude ťažšie zaspávať a v hlave si bude premietať situáciu z posledných metrov.

"Necítil som, že prichádza, a tak som si myslel, že je to moje," povedal sklamane mladík z Lotto Dstny v rozhovore pre VTM News.

Van Eetvelt sa tak pridal na nepopulárny zoznam jazdcov, ktorí sa tešili predčasne. Svoje by o tom vedeli Wout van Aert, Tom Boonen či Erik Zabel.

Asi päť metrov pred cieľom chcel zodvihnúť pravú ruku na znak víťazstva, no v tej istej chvíli si všimol, že sa po ľavej strane okolo neho prehnal Roglič.

"Posledné mesiace neboli pre mňa ľahké, ale som veľmi spokojný s mojou formou a s tým, že môžem bojovať o víťazstvo. Sú to však zmiešané pocity.

Počas stúpania Pico Villuercas, ktoré bolo veľmi strmé v posledných piatich kilometroch, išiel Roglič strojovým tempom. Nepanikáril, keď nastúpil Felix Gall a hoci mu v šprinte trošku ušiel Van Eetvelt, bojoval až do konca.

"Nikto sa ma nepýtal, ako sa cítim. Asi by som povedal, že nie potrebné až takto kontrolovať etapu, ale nemal som inú možnosť," doplnil s úsmevom.

"Nebol to cieľ, ale keď som videl, ako chlapci tvrdo pracovali v tomto teple, som rád, že som to zakončil víťazstvom," uviedol.

"Uvidíme, ako sa to vyvinie. Dúfam, že to nebude horšie," dodal.

Roglič zaznamenal na Vuelte už 13. etapové víťazstvo, čím sa dotiahol na dvojicu Tony Rominger a Freddy Maertens: "Nikdy neviete, kedy to víťazstvo bude posledné. Preto ma to bude baviť aj naďalej."

Almeida povedal, že aj vo veľmi tvrdom stúpaní mal dobré nohy, no so svojim tímom budú aj naďalej hľadať cestu k lepším výsledkom.

Obhajca víťazstva Sepp Kuss sa neudržal v skupine najlepších, ale svoju stratu dokázal skresať na 28 sekúnd. Celkovo je jeho strata 1:14 min.

"Bolo to veľmi ťažké. Horúčavy to výrazne sťažili, bolo to dosť nervózne a nemal som najlepší pocit. Napokon však môžem byť spokojný," povedal.