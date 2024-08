Zraniteľný Roglič, útok jeleňov či prvá žltá karta. Vuelta zápletkami prekonáva Tour

A hoci to pred pár dňami vyzeralo na absolútnu slovinskú nadvládu na tohtoročných Grand Tours, cesta Primoža Rogliča za rekordom bude tŕnistá.

BRATISLAVA. V popularite sa síce nevyrovná Tour de France, no atraktivitou tento rok určite prekonala aj ostatný ročník najslávnejších pretekov.

V sobotnej etape síce na Rogliča stratil, no v nedeľňajšej deviatej, ktorá bola označovaná ako kráľovská, Slovinca k ničomu nepustil.

"Nemal som dobré nohy a bolel ma chrbát. Aj pre veľké teplo to bolo naozaj ťažké. Trpel som. Etapa bola veľmi ťažká, ale našťastie je za nami a teraz máme deň voľna," povedal Roglič akreditovaným médiám.

Lenže tentokrát na to slovinský cyklista nemal.

"Som veľmi spokojný s tým, ako sme jazdili. To ukazuje, že budeme pokračovať v boji o víťazstvo. Felix (Gall, pozn.) bol v záverečnom stúpaní skvelý," doplnil jazdec tímu Decathlon AG2R La Mondiale.

"Každá sekunda sa počíta. Ukázal som, aké sú moje schopnosti a čoho som schopný. Som na to hrdý," povedal v nedeľu jazdec v červenom drese.

Na bolesti chrbta sa nestážoval prvý raz, zrejme sú to ešte dôsledky pádu na Tour de France. Ak by však problémy pretrvávali, jeho snaha vyrovnať rekord Roberta Herasa by dostala vážnu trhlinu.

Po 9. etape sa komentátor belgickej televízie Sporza Renaat Schotte spýtal svojho kolegu Josého De Cauwera: "Vyhrá Ben O'Connor túto Vueltu?"